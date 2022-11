Nove aves silvestres e um macaco-prego são resgatados em Caucaia

21:04 | Out. 31, 2022

Nove aves silvestres e um macaco-prego foram apreendidos, na manhã desta segunda-feira, 31, no bairro Icaraí, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na ação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), um homem foi preso em flagrante por crime ambiental.

A Polícia recebeu denúncias de que um indivíduo mantinha, ilegalmente, pássaros silvestres em sua residência. Os agentes foram até o endereço indicado para averiguar a situação e, ao chegarem ao local, foram recebidos pelo dono da casa, que confirmou a presença dos animais.

Ao todo, as aves são um sabiá, dois galos campina, dois sibites, dois bigodeiros, um sanhaço e uma arara-vermelha. O macaco-prego estava mantido em cárcere no imóvel.

O suspeito de 45 anos foi conduzido à DPMA, onde foi autuado por crime ambiental.

De acordo com a Secretaria da Segurannça e Serviços Públicos (SSPDS), os animais resgatados serão levados ao Instituto Pró-Silvestre, onde ficarão em observação. Depois de passarem por avaliações de biólogos, os animais serão colocados de volta na natureza.

O IBAMA será notificado para que seja efetuado um auto de infração contra o suspeito



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247 2630



