Litoral de Caucaia recebe investimento de R$ 85 milhões em saneamento básico

A Vila do Cumbuco, no município, já está recebendo os serviços de pavimentação e drenagem, declarou Camilo Santana

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Caucaia, a 15 km da Capital, anunciaram nessa quinta-feira, 3, a execução de obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Abastecimento de Água (SAA) no litoral do município. A medida será aplicada na praia de Cumbuco e região, beneficiando cerca de 23 mil habitantes. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 85.600 milhões nas obras.

O governador Camilo Santana esteve ao lado do Vitor Valim, durante a cerimônia de anúncio do projeto. De acordo com o prefeito, as obras vão beneficiar a economia do município. “Quero falar primeiro como cidadão, depois como prefeito, que essas obras que vão garantir o desenvolvimento turístico, econômico, social e ambiental do município”, disse o gestor municipal.

Vitor Valim ainda ressaltou o benefício do investimento em saneamento básico no município. “Quando falamos em saneamento, estamos falando em desenvolvimento, em geração de emprego e mais do que isso, estamos falando de saúde. Cada R$ 1 investido em saneamento, economizamos R$ 4 em saúde”’, reforçou o prefeito.

O evento também contou com as presenças da vice-governadora, Izolda Cela, do vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho, do Diretor-Presidente da Cagece, Neuri Freitas, e do Secretário das Cidades, Marcos Cals.

Atualmente, o município de Caucaia recebe outros investimentos em infraestrutura. “Toda a Vila do Cumbuco está recebendo pavimentação e drenagem. Agora vamos iniciar esta obra de saneamento e abastecimento de água. Já demos início a duplicação da CE- 090. Estamos trabalhando pensando nas pessoas, no desenvolvimento e geração de emprego e renda para a região”, lembrou Camilo Santana.





