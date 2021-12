30 quilos de cloridrato de cocaína apreendidos em Acaraú são avaliados em mais de R$ 5 milhões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 30,72 quilos de cloridrato de cocaína no início da tarde desta sexta-feira, 24, em Acaraú, no Litoral Norte do Estado. A PRF estima que a droga é avaliada em R$ 5,52 milhões. Um homem de 29 anos foi preso.

Conforme a corporação, a apreensão se deu no no quilômetro 2 da BR-403, por volta das 12h30min. Durante a abordagem a um veículo Fiat Uno de cor prata, os policiais rodoviários federais constataram que o homem aparentava estar muito nervoso. Ele deu "informações desencontradas", o que "acendeu o alerta de que algo estava errado para os policiais".

Na revista ao veículo, os agentes encontraram 30 tabletes embalados em fita adesiva ocultos dentro do painel frontal, na parte interna do carro. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional de Itapipoca. O nome do suspeito não foi divulgado pela PRF.



