Onze veículos são apreendidos em Caucaia por meio de Operação Guarida

Mais uma edição da Operação Guarida foi realizada nessa quinta-feira, 9, no município de Caucaia, resultando em 11 apreensões por irregularidades dentre os 127 veículos que foram abordados, além de 30 autos de infração. A ação tem o objetivo de oferecer uma atuação qualificada na prevenção de crimes e na resolução de conflitos. O trabalho contou com 129 homens e mulheres das Forças de Segurança do Ceará.

Desenvolvida com base em estudos de dados fornecidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a operação também resultou na fiscalização da situação de 20 apenados com uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) vistoriou 38 edificações, efetuando 10 notificações por irregularidades. O trabalho contou com 129 homens e mulheres das Forças de Segurança do Ceará (Foto: Reprodução/SSPDS)

A ação é uma ofensiva deflagrada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), que também tem como objetivo promover diligências visando identificar pessoas envolvidas em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e Crimes Contra o Patrimônio (CVP).

Participaram da ofensiva: Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS), Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE). O trabalho contou com 129 homens e mulheres das Forças de Segurança do Ceará (Foto: Reprodução/SSPDS)



