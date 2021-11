Ao ver PMCE, homem que portava armas tenta fugir e é preso

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite do último sábado, 13, Arionaldo dos Santos Silva, 35 anos. O homem carregava uma pistola calibre 380 e um rifle calibre 28. A prisão foi efetuada por agentes do Comando Tático Motorizado (Cotam) do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A ação ocorreu quando os PMs patrulhavam o bairro Campo Grande. Logo após perceber a aproximação dos militares, um homem correu para dentro de um bar para se esconder, o que foi percebido pelos policiais.

Arionaldo foi seguido e encontrado debaixo de uma cama. Ele foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde foram realizados procedimentos fundamentados no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento

O que diz o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento

Lei nº 10.826 de 22 de Dezembro de 2003

Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm, define crimes e dá outras providências.

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda quegratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)



