Caseiro foi morto a pauladas e amarrado após criminosos roubarem armas em sítio

Filho do seu Severino encontrou o pai morto e amarrado do lado de fora da casa. O caseiro de 61 anos trabalhava há 10 anos no sítio

O caseiro Severino Gomes dos Santos, de 60 anos, foi morto a pauladas e teve as mãos amarradas, do lado de fora de um sítio localizado no Distrito de Caraúbas, que também é chamado de Lagoa do Banana, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse domingo, 24. Ele trabalhava no sítio há 10 anos. A vítima foi uma das três pessoas mortas na região no mesmo dia.

O corpo de Severino foi velado na Capela Nossa Senhora de Fátima, nesta segunda-feira, 25, no Distrito de Caraubas, e seria levado para Tianguá, a 333 km de Fortaleza, para o sepultamento. O filho do seu Severino encontrou o pai amarrado com as mãos para trás e morto a pauladas do lado de fora do sítio. O rosto coberto de sangue e o corpo no chão de bruços. A cena era de crueldade. A família está enlutada pela forma brutal como o trabalhador foi morto.

Conforme O POVO apurou, criminosos invadiram o sítio em busca de armas e, então, mataram seu Severino. Eles teriam roubado três armas. A casa estava revirada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) foi acionado para realizar os primeiros levantamentos do homicídio. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local e coletou indícios que auxiliarão nos trabalhos investigativos. O 31º Distrito Policial investiga o caso.

A Polícia recebe informações que possam contribui com as investigações pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. As denúncias também podem ser feitas pelo telefone (85) 3318-7290, do 31º DP. A SSPDS afirma que o anonimato é garantido.

Criminosos em busca de armas

Há menos de 10 dias, cinco escolas indígenas de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foram alvo de criminosos que roubaram cinco armas dos vigilantes que trabalhavam nas instituições de ensino. Em menos de 24 horas os cinco revólveres foram recuperados pela Polícia Militar. Os criminosos haviam conseguido fugir. A Polícia Civil trabalhava na investigação para identificar os indivíduos.

