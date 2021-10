Obras no Mercado da Jurema, em Caucaia, começam na próxima segunda; prazo final é de 18 meses

O Mercado da Jurema, em Caucaia, a 15 km de Fortaleza, teve sua ordem de serviço assinada e deverá começar na próxima segunda-feira, 18, com prazo final previsto em 18 meses. A nova estrutura deverá ter 200 boxes e a expectativa é de que a intervenção no Mercado, parado há 10 anos, auxilie na retomada da economia do Município.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Vítor Valim (Pros), na manhã dessa sexta-feira, 15, durante solenidade em alusão aos 262 anos de fundação da Cidade.

"Hoje é um dia muito simbólico. Não apenas porque nossa cidade completa 262 anos de emancipação política, mas também por todas as conquistas que já conseguimos alcançar esse ano (...) A partir de segunda-feira, o sonho do Mercado da Jurema também vira realidade", disse o prefeito.

Outras obras

Durante discurso, Vitor Valim também falou sobre a previsão de novas obras a serem iniciadas no Município. "Temos o Cazuzão, no Tabapuá; o Mercado das Malvinas, no centro do município, e estamos em fase preliminar de estudos para os nossos sonhados Espigões do Icaraí.", afirma o gestor.

