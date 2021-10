Alunos do fundamental e do EJA de Caucaia podem retirar tablet em repescagem

Os alunos da rede municipal de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, que ainda não receberam um tablet da gestão municipal podem buscar o aparelho. Até a próxima terça-feira, 19, acontece uma nova repescagem para os estudantes que ainda não retiraram o tablet. No total, 35 mil dos 45 mil adquiridos já foram entregues aos discentes.

O aparelho, da marca Samsung, conta com chip de acesso à internet e funciona como meio de comunicação com os professores, por meio do sistema interativo Plataforma Inteligente. O equipamento conta ainda com monitoramento de segurança para fim específico e uso pedagógico.

Os dispositivos são destinados para todos os estudantes do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. Após adquirir os produtos, a gestão municipal iniciou a entrega dos equipamentos de acordo com a série dos alunos e a escola que eles frequentam.

Para receber o aparelho, os responsáveis do aluno devem apresentar um documento com foto. A retirada acontece na Secretaria de Patrimônio de Caucaia, no Centro do município. O atendimento acontecerá das 8 às 16 horas, sem pausa para o almoço.

Serviço

Repescagem para alunos que ainda não pegaram tablets em Caucaia

Quem tem acesso: alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de Caucaia

Documentos necessários: responsáveis do aluno devem apresentar documento com foto

Quando: até a próxima terça-feira, de 8 às 16 horas, sem pausa para o almoço

Onde: Secretaria de Patrimônio, na rua Coronel Correia, 2214, no Centro de Caucaia

