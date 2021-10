Sine de Caucaia anuncia mais de 100 vagas de emprego; saiba como se candidatar

O Sine Municipal de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, divulgou a abertura de 105 vagas de emprego nesta quinta-feira, 7. Há oportunidades disponíveis nas áreas do comércio, bares e restaurantes e mecânica de automóveis. O órgão informou que as vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas à medida que novos candidatos interessados preencham os requisitos exigidos.

Para concorrer às vagas, os interessados devem agendar atendimento no “Balcão Virtual”, via mensagem de Whatsapp, através do número (85) 3342- 0706. O horário de funcionamento é das 8 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, presencialmente, seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19.

Além de mapear as oportunidades de emprego disponíveis no mercado de trabalho, o Sine de Caucaia também oferece outros serviços gratuitos, como o cadastro no portal mais emprego, emissão de certidões do Programa de Microeemprendedor Individual (MEI) e solicitação do seguro desemprego.

Confira as vagas de emprego disponíveis:

Apontador industrial: 1 vaga



Auxiliar de limpeza:1 vaga



Caseiro: 1 vaga



Chefe de cozinha: 1 vaga



Churrasqueiro: 1 vaga



Costureiro na confecção em série: 10 vagas



Cozinheiro de restaurante: 2 vagas



Cozinheiro geral: 1 vaga



Encarregado de frios: 1 vaga



Garçom: 2 vagas



Jardineiro: 1 vaga



Mecânico: 2 vagas



Mecânico de manutenção de caminhão a diesel: 2



Op. de atendimento receptivo (telemarketing): 33 vagas



Padeiro: 1 vaga



Promotor de vendas: 10 vagas



Supervisor de atendimento ao cliente: 1 vaga



Vendedor porta a porta: 32 vagas



Vendedor pracista: 2 vagas

Serviço

Sine Municipal de Caucaia

Telefone/Whatsapp: (85) 3342-0706

E-mail [email protected]

