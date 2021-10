177 cearenses são classificados em ranking de pesquisadores influentes da América Latina

A publicação AD Scientific classifica instituições com base na atividade de seus cientistas afiliados; UFC ocupa a 14ª posição no ranking, com 133 pesquisadores de destaque, sendo seguida por Uece e Unifor

Pesquisadores cearenses são destaque no AD Scientific Index Ranking, em 2021. A publicação classifica em uma lista os 10 mil pesquisadores mais influentes da América Latina. Ao todo, nesta lista, foram elencados 177 pesquisadores do Ceará. O índice produzido pela AD Scientific é um sistema de classificação e análise com base no desempenho científico dos cientistas. A publicação leva em conta, por exemplo, a pontuação de citações no Google Scholar.

A publicação também classifica instituições com base na atividade de seus cientistas afiliados. Quando se trata da relação com das universidades do Estado e os pesquisadores vinculados a instituição de ensino citados na publicação, a Universidade Federal do Ceará ocupa a 14ª posição no ranking e possui 133 pesquisadores de destaque.

A lista estabelece um comparativo com as outras universidades da América Latina. No Estado, a UFC é seguida pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), na 59ª posição, com 21 pesquisadores citados. Além da Universidade de Fortaleza, com nove, ocupando 122º.



Além disso, dentre os 12 países pertencente a América Latina, o Brasil ocupa a primeira posição, com 7.656 cientistas na lista da AD Scientific. A Argentina e o Chile ocupam o segundo e o terceiro lugar da classificação, respectivamente, com 838 e 635 pesquisadores citados.



Há também outra modalidade, que avalia os países pertencentes aos Brics*Agrupamento formado por cinco grandes países emergentes - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul , do qual o Brasil faz parte. Nesse caso, a China está no topo, com 3.908 cientistas citados, seguida pelo Brasil com 3.192 e Índia, com 2.023. Quando avaliando em relação ao território dos Brics, o Ceará apresenta 84 pesquisadores classificados pela AD Scientific.

Mais sobre a pesquisa

O AD Scientific Index foi criado por Murat Alper e Cihan Doger. Trata-se de um sistema de classificação e análise, com base no desempenho científico, da produtividade dos pesquisadores. No total são 256 ramos, 11.940 instituições de emprego, 195 países e 11 regiões (África, Ásia, Europa, América do Norte, América Latina, Oceania, Arab Leageu, EECA, BRICS, USAN e COMESA).

Usando um total de nove parâmetros, o "Índice Científico AD" mostra o classificação de um cientista por 12 assuntos (Agricultura e Silvicultura, Artes, Design e Arquitetura, Negócios e Gestão, Economia e Econometria, Educação, Engenharia e Tecnologia, História, Filosofia, Teologia, Direito/ Direito e Estudos Jurídicos, Medicina e Ciências da Saúde, Ciências Naturais, Ciências Sociais e Outros).



