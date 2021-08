Vejas fotos: indígenas se manifestam contra "marco temporal" em Caucaia

O senador Eduardo Girão (Podemos) destinou, desde o início de 2020, mais de R$ 2 milhões em emendas parlamentares individuais a comunidades terapêuticas do Ceará. No total, o montante foi direcionado a 20 instituições que trabalham em prol do acolhimento e ressocialização de alcoólatras e dependentes químicos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no interior do estado.

Os recursos viabilizam as atividades de diversos projetos dentro das instituições. Segundo a presidente do Centro Terapêutico Ágape, Zilanda Siqueira, a destinação de R$ 125 mil tornou possível construção de uma sala de música.

“O apoio que o senador nos proporciona mantém a escola de música para nossos acolhidos. Trabalhamos com pessoas com problema de álcool e outras drogas, então, esse apoio é fundamental para manter o laboratório musical funcionando, com os instrumentos e aulas, somos gratos por isso”, afirma a dirigente local da comunidade.

Girão defende que investir na manutenção dos espaços filantrópicos é “uma quebra de paradigmas”, principalmente pelo fato de haver pouca visibilidade do Poder Público para esse setor.

“Em uma iniciativa inédita com o Ministério Publico Federal e Estadual, também fechamos uma parceria para que as nossas emendas que forem destinadas ao Estado sejam fiscalizadas e efetivamente usadas no destino a qual foi proposto. Ja enviamos oficio de todos os municípios agraciados com o complemento de emendas nossas. Vamos garantir a eficiência dos recursos públicos”, garante o senador.

