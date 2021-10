Homem é preso por comercializar drogas em Catunda

Um homem foi preso na noite dessa quarta-feira, 27, no município de Catunda, distante 282 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem foi preso portando três tipos de drogas, além de dinheiro, anotações das vendas dos entorpecentes, uma balança e aparelhos celulares. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Canindé.

As buscas começaram após denúncias sobre uma residência que serviria como um local para vendas de drogas. Dessa forma, os agentes se dirigiram até o local indicado, no Centro do município de Catunda. Ao chegarem, os policiais se depararam com um homem em frente à casa. Com ele, foram encontrados 14 papelotes de maconha embalados e uma quantia em dinheiro.

Sobre o assunto Mulher grávida é presa suspeita de tráfico de drogas em Quixadá

Homem suspeito de tráfico de drogas é preso em Catunda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no interior da residência, foram encontrados quatro papelotes de cocaína, 33 pedras de crack, um tablete de maconha e 14 trouxinhas da mesma droga. Além disso, também foram apreendidos uma quantia em dinheiro, uma balança de precisão, um caderno com anotações de vendas, embalagens para armazenamento de substâncias e dois celulares.

O suspeito foi identificado como Antônio Rocha Lourenço Júnior, de 30 anos. Ele foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional de Canindé. Antônio foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O caso foi transferido para a Delegacia Municipal de Santa Quitéria.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags