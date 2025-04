Falha elétrica no município de Catarina assusta moradores; confira imagens

Sobre as descargas elétricas, o chefe de gabinete da Prefeitura comentou que a Cidade enfrenta "constantes falhas elétricas e falta de manutenção por parte da Enel"

Moradores registraram, em vídeos, falhas elétricas em postes na noite de terça-feira, 8, na rua José Rodrigues Pereira Neto, no bairro Vila Nova, do município de Catarina , a pouco mais de 405 km de Fortaleza.

Cícero Pedrosa, chefe de Gabinete da Prefeitura de Catarina, comenta que a Cidade “constantemente sofre falhas elétricas e falta de manutenção por parte da Enel” - empresa distribuidora de energia no Ceará.

Ele diz que considera a ausência de manutenções frequentes um descaso com a população. “Sobre o ocorrido não soubemos de nada mais sério, a não ser prejuízos materiais que já vem ocorrendo há tempos, devido a essa oscilação de energia”, afirma.

Segundo Cícero, em março deste ano, o prefeito de Catarina, Renan Barros (MDB) esteve em uma audiência com o diretor-presidente da Enel no Estado, José Nunes de Almeida Neto, para cobrar maior atenção e atendimento da Companhia no Município.