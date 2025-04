Postes danificados: empresas de telecomunicações receberam mais de 418 mil notificações

No Ceará, em 2024, a Enel Distribuição regularizou 23 mil postes sob sua responsabilidade e removeu 16 toneladas de fiação irregular. No período, a companhia emitiu 418.162 notificações de correções nos equipamentos para empresas de telecomunicações e registrou 1.112 ocorrências de colisões.

O POVO identificou, em Fortaleza, pelo menos quatro postes que estão inclinados e com estrutura deteriorada, com possível risco de queda.

Na rua Jaime Benévolo, no Centro, moradores relatam que o estado deteriorado do equipamento já dura oito meses, quando a colisão de um veículo causou o dano. O motorista de aplicativo, Augusto Monteiro, 36, lembra que o acidente aconteceu no Dia dos Pais de 2024.

“Estava deitado, aí escutei a pancada. Quando viemos olhar já estava um carro, era um uber. O motorista foi mexer no celular, perdeu atenção no trânsito e bateu no poste. E desde então está assim. A Enel veio no dia seguinte, mas como não é um poste de energia elétrica, eles ignoraram, disseram que não era com eles e assim ficou”, contou.

Segundo Augusto, a Prefeitura de Fortaleza também já foi averiguar a situação. “Já vieram dar uma olhada e nada foi feito”.