Homens que operavam fábrica clandestina de armas de fogo são presos pela PMCE

Três homens foram presos após a Polícia Militar do Ceará (PMCE) desativar uma fábrica clandestina de armas de fogo no município cearense de Catarina, localizado na microrregião do Sertão de Inhamuns. Com os suspeitos, foram encontradas cinco armas, munições e ferramentas que eram usadas no processo de confecção dos artefatos bélicos. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira, 3.



Assim que receberam informações acerca do funcionamento irregular da fábrica, os policiais se dirigiram até o endereço apontado e realizaram a prisão, em flagrante, de um homem. Após o ato, diligências foram efetuadas — como consequência, outros dois suspeitos foram detidos em diferentes imóveis da cidade.



De acordo com informações veiculadas pela PMCE, a fábrica se encontrava em processo de construção e estava obstruída por uma parede de tijolos. Dentro do recinto, os agentes se depararam com munições intactas e materiais para recargas de cartuchos — outros apetrechos, como furadeiras e lixadeiras, também foram encontradas.



Após serem apanhados, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Tauá, ligada à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Na unidade, um dos suspeito foi autuado por posse ilegal de arma de fogo — os outros dois foram notificados por comércio ilegal de arma. Os três se encontram à disposição da Justiça.