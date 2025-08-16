Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher é presa em Cascavel suspeita de contrabando de cigarros paraguaios

Mulher é presa em Cascavel suspeita de contrabando de cigarros paraguaios

Polícia Civil apreendeu mais de 7,4 mil carteiras do produto em operação no Mercado Popular do município
Autor Victor Marvyo
Autor
Victor Marvyo Estágiario/Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher suspeita de envolvimento com o contrabando de cigarros de origem paraguaia foi presa em flagrante na última sexta-feira, 15, no município de Cascavel, a 61 km de Fortaleza. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) durante diligências investigativas no Mercado Popular da Cidade.

Atuação no comércio ilegal

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita seria sócia em uma atividade ilícita junto ao irmão, atuando no armazenamento e comercialização de produtos contrabandeados.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

LEIA MAIS| 130 cidades dos Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida

Durante a operação, os agentes apreenderam mais de 7.450 carteiras de cigarros importados de diversas marcas, indicando que o grupo também mantinha ligação com distribuidores da mercadoria na região.

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de contrabando, conforme o Artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

LEIA TAMBÉM| Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no Ceará

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

*"Desde fevereiro de 2024, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), seguindo orientação da Assessoria Jurídica da pasta e tem como intuito adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019, deixou de divulgar os nomes de suspeitos presos em ações das forças de segurança do Estado."

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar