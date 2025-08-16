Mulher é presa em Cascavel suspeita de contrabando de cigarros paraguaios

Mulher é presa em Cascavel suspeita de contrabando de cigarros paraguaiosPolícia Civil apreendeu mais de 7,4 mil carteiras do produto em operação no Mercado Popular do município
Uma mulher suspeita de envolvimento com o contrabando de cigarros de origem paraguaia foi presa em flagrante na última sexta-feira, 15, no município de Cascavel, a 61 km de Fortaleza. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) durante diligências investigativas no Mercado Popular da Cidade.
Atuação no comércio ilegal
De acordo com a Polícia Civil, a suspeita seria sócia em uma atividade ilícita junto ao irmão, atuando no armazenamento e comercialização de produtos contrabandeados.
Durante a operação, os agentes apreenderam mais de 7.450 carteiras de cigarros importados de diversas marcas, indicando que o grupo também mantinha ligação com distribuidores da mercadoria na região.
A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de contrabando, conforme o Artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
*"Desde fevereiro de 2024, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), seguindo orientação da Assessoria Jurídica da pasta e tem como intuito adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019, deixou de divulgar os nomes de suspeitos presos em ações das forças de segurança do Estado."
