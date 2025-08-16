Mulher é presa em Cascavel suspeita de contrabando de cigarros paraguaios

Mais de 7 mil carteiras de cigarro falsificadas foram apreendidas / Crédito: Divulgação Polícia Civil

Uma mulher suspeita de envolvimento com o contrabando de cigarros de origem paraguaia foi presa em flagrante na última sexta-feira, 15, no município de Cascavel, a 61 km de Fortaleza. A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) durante diligências investigativas no Mercado Popular da Cidade. Atuação no comércio ilegal De acordo com a Polícia Civil, a suspeita seria sócia em uma atividade ilícita junto ao irmão, atuando no armazenamento e comercialização de produtos contrabandeados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS| 130 cidades dos Ceará deverão ser contempladas com novos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida

Durante a operação, os agentes apreenderam mais de 7.450 carteiras de cigarros importados de diversas marcas, indicando que o grupo também mantinha ligação com distribuidores da mercadoria na região. A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de contrabando, conforme o Artigo 334-A, §1º, incisos IV e V, do Código Penal Brasileiro. O material apreendido foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.

LEIA TAMBÉM| Vinte armas de fogo são apreendidas por dia no Ceará

