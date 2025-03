Quixadá: depiladoras denunciam importunação sexual de cliente durante atendimento

Um dos relatos apontou que um homem com cerca de 20 anos entrou em contato com uma profissional questionando se ela realizava sessões de depilação íntima masculina. Após a negativa, ele solicitou depilação de pernas.

O mesmo ocorrido foi denunciado por outras duas mulheres. O homem teria ainda enviado fotos das partes íntimas para as profissionais e se exibido pessoalmente.

O caso circulou as redes sociais: tanto os relatos quanto os "prints" das conversas citadas foram expostas. O indivíduo foi supostamente identificado, mas o nome não foi informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A SSPDS informou apenas que: “A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias de uma ocorrência de importunação sexual, ocorrida nessa segunda-feira, 10, em Quixadá, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20) do Estado”.