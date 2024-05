Enel: idosa deve ser indenizada em R$ 100 mil após morte de filho por queda de fio

A Enel diz que o acidente aconteceu por conta dos fortes ventos e chuvas Crédito: Aurélio Alves

A Companhia Energética do Ceará (Enel) foi condenada a fazer uma indenização moral no valor de R$ 100 mil para uma dona de casa idosa cujo filho morreu atingido por fiação elétrica. Ele foi ferido por um fio de alta tensão que se rompeu na cidade de Cascavel, a 62,9 km de Fortaleza, em julho de 2022. Na época, o homem estava na calçada de casa, quando o fio de alta tensão o feriu. A fiação também atingiu a vizinha que conversava com ele. A mulher sobreviveu com sequelas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Antes do acidente, os moradores da região contataram a empresa sobre as condições do equipamento, mas foram informados de que o fio não tinha corrente elétrica, sendo um fio neutro.

Morte por queda de fiação elétrica: Enel alegou que chuvas e ventos causaram ruptura A mãe da vítima entrou na Justiça para pedir reparação por danos morais, argumentando que a Enel foi negligente no caso e não prestou assistência, mesmo após a morte do homem. A empresa alegou não ter responsabilidade no caso, uma vez que a ruptura do fio teria sido causada por conta das chuvas e fortes chuvas. Conforme a distribuidora, a fiação estava instalada corretamente, segundo os parâmetros de segurança. Em agosto de 2023, a Enel Ceará foi condenada pela 2ª Vara da Comarca de Cascavel a pagar à mãe da vítima o valor de R$ 75 mil por indenização por danos morais. A Justiça ressaltou que a região do acidente sofre com fortes ventos e que caberia à empresa adotar medidas para que acidentes dessa natureza não acontecessem.