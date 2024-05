Policiais são roubados, amarrados e torturados psicologicamente, em Cascavel

A moto em que os policiais estavam se deslocando deu pane e os cinco criminosos abordaram o veículo. Ao perceber que as vítimas do assalto eram PMs, os suspeitos levaram as vítimas a um matagal, amarraram os agentes, os torturaram psicologicamente e tiveram seus bens subtraídos.

O crime aconteceu na última sexta-feira, 24, na estrada João Lino, Capim de Roça, em Cascavel . No relatório ao qual O POVO teve acesso não informava se os PMs estavam de serviço.

Já o outro teve o documento de identidade, a pistola calibre .40 da marca Taurus com carregador, 15 munições e o aparelho celular roubados.

Um dos policiais, que é lotado na base do Raio de Aquiraz, teve a pistola calibre .40 da marca Taurus com carregador, 15 munições e o aparelho celular subtraído.

Após conseguirem escapar, os policias foram pedir apoio a base do Raio em Cascavel.

Um dos celulares roubados foi rastreado e localizado em um telhado de uma casa com um suspeito de 38 anos, que foi preso, no bairro Planalto Ayrton Senna. O caso foi apresentado as autoridades policiais e um inquérito foi instalado.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o homem de 38 anos foi apresentado no 13° Distrito Policial e foi autuado por roubo, após ser flagrado com o celular de uma da vítimas da ocorrência.

Segundo a PMCE, o suspeito já possui antecedentes criminais por furto qualificado (arrombamento), furto simples, tentativa de furto, roubo três vezes, dano duas vezes, sequestro, cárcere privado e por receptação.

As investigações continuam para localizar os demais suspeitos envolvidos no crime.

Atualizada às 18h40min