355 kg de maconha: motorista é preso com carga em Cascavel

Droga foi encontrada disposta em 355 tabletes escondidos no porta-malas e nos bancos traseiros do veículo

José Elieberti Viana de Lira, 37, foi preso em flagrante na tarde dessa terça-feira, 5, por transportar drogas pela CE-350, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Ao todo, 355 tabletes de maconha, pesando 1 kg cada, foram encontrados nos bancos traseiros e no porta-malas do veículo dirigido pelo suspeito.

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), José é natural do Rio Grande do Norte e estaria transportando a droga do Ceará para o município de Mossoró (RN). A abordagem foi realizada no km 96 da rodovia, durante fiscalização do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).