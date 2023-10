Humorista "Dr. Piru" é encontrado morto na Praia da Caponga

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências relacionadas à morte.

O corpo do humorista que criou o personagem "Dr. Piru" foi encontrado na Praia da Caponga , em Cascavel , na tarde desta sexta-feira, 27. O homem teria sido morto a tiros .

De acordo com a pasta, o corpo ainda não identificado formalmente. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência.

Até o momento, os suspeitos do crime não foram presos. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Cascavel.