Homem é preso ao danificar veículo da irmã com pedra em Cascavel

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará pelos crimes de ameaça e dano no contexto de violência doméstica e familiar. O suspeito é irmão da vítima, uma mulher de 31 anos, e foi preso no momento ao danificar o carro dela. O crime e a prisão do rapaz aconteceram na quinta-feira, 17, em Cascavel, na Região Metropolitana.

Na tarde de quinta-feira, os agentes da PC-CE foram procurados pela vítima e pelo companheiro dela. Os dois relataram que o irmão da mulher teria deteriorado o veículo depois de uma discussão. O rapaz, sem ficha com a Justiça, teria proferido palavras pesadas e ameaças contra a irmã. Após a discussão, ele teria jogado uma pedra no carro da vítima. De imediato, a Polícia foi até o local e averiguou a situação.

O suspeito foi preso nas proximidades do local do crime, na residência de um amigo. O rapaz não reagiu à prisão e foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Cascavel, onde recebeu a autuação em flagrante por crime de dano, no contexto da violência doméstica e familiar. As investigações do caso continuam, já que existem evidências de outros crimes cometidos por ele contra outras pessoas da família.