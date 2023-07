Adolescente estuprada por avô e tios estava há um ano sem ir à escola

O avô, com quem ela morava há três anos, a proibiu de frequentar a escola. Segundo o Conselho Tutelar do município, a menina de 16 anos agora está "em um ambiente seguro"

A adolescente que era estuprada pelo avô e dois tios em Cascavel estava há um ano sem ir à escola, segundo informações do Conselho Tutelar do município. O avô, de 73 anos, com quem ela morava desde os 13 anos, proibia a menina de frequentar a escola. Ele e os tios, com idades de 24 e 51 anos, foram presos no último sábado, 8, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

De acordo com Rafael Oliveira, conselheiro tutelar de Cascavel, a vítima foi tirada do ambiente de risco e "colocada em um ambiente seguro". A menina chegou a gravar e fotografar os abusos para comprovar os crimes.

"A adolescente está sendo acompanhada pela rede de proteção, com todo o apoio psicossocial. A adolescente estava com mais de um ano que não frequentava a escola, visto que o avô proibia a mesma de frequentar", detalhou.

Ela finalizou o 9º ano do Ensino Fundamental e "era pra ter efetivado a matrícula na escola de ensino médio, mas não o fez". Conforme investigação policial, os acusados aproveitaram a proximidade com a vítima para cometerem os delitos. Eles foram colocados à disposição da Justiça.

Segundo Rafael Oliveira, o caso chegou ao Conselho Tutelar através do Disque 100 e, logo em seguida, a autoridade policial foi contatada e "de imediato determinou uma equipe para acompanhar o Conselho Tutelar na averiguação dos fatos".

A denúncia foi repassada para a Delegacia Metropolitana de Cascavel na última sexta-feira, 7. A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Metropolitano da PC-CE.

Segundo a PC-CE, as investigações seguem com foco em identificar se os pais da vítima haviam tomado conhecimento sobre o crime e se negligenciaram os fatos. A identificação dos suspeitos não foi divulgada para preservar a vítima.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Cascavel: (85) 3334-3591