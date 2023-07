Menina de 16 anos grava estupros do avô e dois tios, que são presos

Agentes da Polícia Civil do Ceará prenderam, no último sábado, 8, três homens acusados de cometerem estupro contra uma adolescente de 16 anos. As prisões aconteceram no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Na última sexta-feira, 7, a Delegacia Metropolitana de Cascavel recebeu a denúncia de estupro e os policiais iniciaram investigação para comprovar os fatos.

Conforme apuração da Polícia Civil, a jovem havia sido estuprada pelo avô, de 73 anos; e pelos dois tios, um com 24 e outro com 51 anos de idade.

Ainda conforme a Polícia, os homens se aproveitaram da proximidade com a vítima, que residia com o avô desde os 13 anos de idade. Para provar o estupro, a adolescente gravou as violações cometidas pelos familiares. Com as provas em mãos, a Polícia Civil pediu à Justiça mandatos de prisão contra os homens.

Após a prisão, as investigações irão continuar, para identificar se os pais da adolescente haviam tomado conhecimento do crime e se negligenciaram o caso. O nome dos suspeitos não serão divulgados, para preservar a vítima.