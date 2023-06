Cascavel: Homem é preso suspeito de estuprar a filha e três adolescentes da família da namorada

Os outros alvos do detido também mantinham algum grau de parentesco com a sua companheira

Um suspeito de realizar quatro crimes de estupro de vulnerável em Cascavel foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa sexta-feira, 9, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O suspeito, de 35 anos, teria abusado da própria filha, de 13 anos.

A Polícia começou as investigações em torno do suspeito após a mãe de uma das vítimas — uma adolescente de 12 anos — notar que o comportamento da filha havia mudado.

Depois de a jovem compartilhar a situação vivida, a genitora foi até uma unidade policial de Cascavel para deixar o caso registrado.

Após a primeira denúncia, a Delegacia Metropolitana de Cascavel, responsável pelas investigações, descobriu que o suspeito já tinha cometido outros crimes em anos recentes. As outras vítimas, de 13 a 18 anos, têm algum grau de parentesco com a então companheira do detido.

Depois que os casos de abuso vieram à tona, a PC-CE solicitou um mandato de prisão preventiva contra o suspeito. O detido encontra- se à disposição da Justiça.