Suspeitos de cometerem assaltos em Cascavel são presos em Fortaleza

Junto com os detidos, agentes apreenderam sete celulares e um tablet

Dois suspeitos de terem participado de uma série de assaltos em Cascavel foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), nesta terça-feira, 9. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão ocorreu no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

Os agentes chegaram até os suspeitos por meio de diligências e contaram com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM).

Após serem capturados, os suspeitos foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil. As investigações estão agora a cargo da Delegacia Metropolitana de Cascavel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra os detidos também foi aberto um mandado de busca e apreensão. Sete celulares e um tablet foram apreendidos pelos agentes.