Dois homens são presos por violência contra a mulher na Grande Fortaleza

As prisões se deram por lesão corporal no contexto de violência doméstica e por descumprimento de medida protetiva de urgência

Dois homens foram presos por violência doméstica em duas ações distintas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. A primeira prisão, por lesão corporal no contexto de violência doméstica, ocorreu na manhã da sexta-feira, 24, no bairro Parangaba.

Já o outro caso ocorreu neste sábado, 25, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) e se deu por cumprimento de mandado de prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência. Os nomes dos agressores não foram divulgados.

Na Parangaba, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão, ocorrida em flagrante, foi feita após um homem de 23 anos agredir a companheira após ela falar que queria o fim da relação. “A vítima realizou exames de corpo de delito e solicitou medida protetiva de urgência. O homem está à disposição do Poder Judiciário”, informou a SSPDS.

Já em Maracanaú, o alvo foi um homem de 35 anos localizado no bairro Jereissati I. A SSPDS informou que ele ameaçou e perseguiu a ex-companheira, de 31 anos, após descobrir que ela estava em um outro relacionamento. “O suspeito, mesmo impedido de entrar em contato com a vítima por força de medida protetiva de urgência, passou a encaminhar mensagens com conteúdo intimidador para a vítima e familiares dela.”

O mandado de prisão preventiva expedido pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza foi cumprido e o homem conduzido para a delegacia, encontrando-se agora à disposição da Justiça.

Em janeiro e fevereiro, conforme os dados da SSPDS, 3.685 mulheres foram vítimas no Estado de algum dos crimes previstos na Lei Maria da Penha. O número representa uma média de 62,45 mulheres vítimas de violência por dia no Ceará.

Violência contra a mulher - o que é e como denunciar?

A violência doméstica e familiar constitui uma das formas de violação dos direitos humanos em todo o mundo. No Brasil, a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, caracteriza e enquadra na lei cinco tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial.

Entenda as violências:

Violência física: espancamento, tortura, lesões com objetos cortantes ou perfurantes ou atirar objetos, sacudir ou apertar os braços.

Psicológica: ameaças, humilhação, isolamento (proibição de estudar ou falar com amigos).

Sexual: obrigar a mulher a fazer atos sexuais, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição, estupro.

Patrimonial: deixar de pagar pensão alimentícia, controlar o dinheiro, estelionato.

Moral: críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos sobre sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir.

A Lei 13.104/15 enquadrou a Lei do Feminícidio - o assassinato de mulheres apenas pelo fato dela ser uma mulher. O feminicídio é, por muitas vezes, o triste final de um ciclo de violência sofrido por uma mulher - por isso, as violências devem ser denunciadas logo quando ocorrem. A lei considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Veja como buscar ajuda:

Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180

Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-FOR)

Rua Teles de Souza, s/n - Couto Fernandes

Contatos: (85) 3108 2950 / 3108 2952

Delegacia de Defesa da Mulher de Caucaia (DDM-C)

Rua Porcina Leite, 113 - Parque Soledade

Contato: (85) 3101 7926

Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM-M)

Rua Padre José Holanda do Vale, 1961 (Altos) - Piratininga

Contato: 3371 7835

Delegacia de Defesa da Mulher de Pacatuba (DDM-PAC)

Rua Marginal Nordeste, 836 - Jereissati III

Contatos: 3384 5820 / 3384 4203

Delegacia de Defesa da Mulher do Crato (DDM-CR)

Rua Coronel Secundo, 216 - Pimenta

Contato: (88) 3102 1250

Delegacia de Defesa da Mulher de Icó (DDM-ICÓ)

Rua Padre José Alves de Macêdo, 963 - Loteamento José Barreto

Contato: (88) 3561 5551

Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu (DDM-I)

Rua Monsenhor Coelho, s/n - Centro

Contato: (88) 3581 9454

Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM-JN)

Rua Joaquim Mansinho, s/n - Santa Teresa

Contato: (88) 3102 1102

Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral (DDM-S)

Av. Lúcia Sabóia, 358 - Centro

Contato: (88) 3677 4282

Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM-Q)

Rua Jesus Maria José, 2255 - Jardim dos Monólitos

Contato: (88) 3412 8082

Casa da Mulher Brasileira

A Casa da Mulher Brasileira é referência no Ceará no apoio e assistência social, psicológica, jurídica e econômica às mulheres em situação de violência. Gerida pelo Estado, o equipamento acolhe e oferece novas perspectivas a mulheres em situação de violência por meio de suporte humanizado, com foco na capacitação profissional e no empoderamento feminino.

Telefones para informações e denúncias:

Recepção: (85) 3108 2992 / 3108 2931 – Plantão 24h

Delegacia de Defesa da Mulher: (85) 3108 2950 – Plantão 24h, sete dias por semana

Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher: (85) 3108 2966 - segunda a quinta, das 8 às 17 horas

Defensoria Pública: (85) 3108 2986 - segunda a sexta, das 8 às 17 horas

Ministério Público: (85) 3108 2940 / 3108 2941, segunda a sexta, das 8 às 16 horas

Juizado: (85) 3108 2971 – segunda a sexta, das 8 às 17 horas

