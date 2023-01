Messi, Mbappé, Neymar e Vini Jr entre os candidatos ao prêmio The Best da Fifa

Depois do grande duelo disputado em 18 de dezembro na final da Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina, Lionel Messi e Kylian Mbappé estão entre os grandes aspirantes ao prêmio Fifa The Best de melhor jogador do ano de 2022, cuja lista de candidatos foi revelada nesta quinta-feira.

Neymar, seu companheiro de seleção brasileiro no Paris Saint-Germain, também está nessa lista, ao lado de nomes como o atual Bola de Ouro francês Karim Benzema (Real Madrid), o prodígio norueguês Erling Haaland (Manchester City) o croata Luka Modric (Real Madri) e Vinicius Jr (também do Real Madrid).

Além de Messi, outro integrante da Argentina, tricampeã mundial, está entre os indicados: Julián Álvarez (Manchester City).

Esta primeira lista, composta por 14 nomes da categoria masculina principal, será reduzida no início de fevereiro de 2023 a três finalistas em cada categoria, depois de os torcedores votarem online até 3 de fevereiro nos seus favoritos.

O vencedor do The Best será anunciado em 27 de fevereiro.

Na categoria feminina, a duas vezes vencedora da Bola de Ouro, a espanhola Alexia Putellas é candidata ao The Best, junto com sua companheira de Barcelona e compatriota Aitana Bonmatí. A inglesa Beth Mead (Arsenal) e a australiana Sam Kerr (Chelsea) também aparecem entre as principais candidatas.

Como melhor técnico masculino, são candidatos os treinadores da Argentina (Lionel Scaloni) e da França (Didier Deschamps), mas também o italiano Carlo Ancelotti (Real Madrid, vencedor da última Liga dos Campeões) e o treinador da seleção marroquina, Walid Regragui, que levou sua equipe ao quarto lugar na Copa do Mundo e conquistou a Liga dos Campeões da África com o Wydad Casablanca.

A Fifa também vai premiar a melhor treinadora, e a sueca Pia Sundhage que comanda a seleção brasileira feminina está entre as concorrentes.

Entre os candidatos a melhor goleiro, estão os brasileiros Alisson Becker (do Liverpool) e Ederson (do Manchester City), companheiros de Seleção. Também haverá um troféu para a melhor goleira.

O Prêmio Puskas será entregue ao autor ou autora do gol mais bonito do ano. Messi não concorre, mas Mbappé sim, por um de seus três gols na final da Copa do Mundo (um chute de primeira na prorrogação). Richarlison também está no páreo, por seu golaço de voleio contra a Sérvia, na estreia do Brasil no Mundial.

-- Lista de candidatos aos prêmios Fifa de 2022 nas diferentes categorias (por ordem alfabética):

. Melhor jogadora:

Aitana Bonmatí (Espanha - FC Barcelona)

Debinha (Brasil - North Carolina Courage)

Jessie Fleming (Canadá - Chelsea)

Ada Hegerberg (Noruega - Lyon)

Sam Kerr (Austrália - Chelsea)

Beth Mead (Inglaterra - Arsenal)

Vivianne Miedema (Holanda - Arsenal)

Alex Morgan (Estados Unidos - Orlando Pride e San Diego Wave)

Lena Oberdorf (Alemanha - Wolfsburg)

Alexandra Popp (Alemanha - Wolfsburg)

Alexia Putellas (Espanha - FC Barcelona)

Wendie Renard (França - Lyon)

Keira Walsh (Inglaterra - Manchester City e FC Barcelona)

Leah Williamson (Inglaterra - Arsenal)

. Melhor jogador:

Julián Álvarez (Argentina - River Plate e Manchester City)

Jude Bellingham (Inglaterra - Borussia Dortmund)

Karim Benzema (França - Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica - Manchester City)

Erling Haaland (Noruega - Borussia Dortmund e Manchester City)

Achraf Hakimi (Marrocos - Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polônia - FC Bayern Munique e FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal - Liverpool e Bayern de Munique)

Kylian Mbappé (França - Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina - Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Croácia - Real Madrid)

Neymar (Brasil - Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito - Liverpool)

Vinícius Junior (Brasil - Real Madrid)

. Melhor treinadora:

Sonia Bompastor (França - Lyon)

Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea)

Bev Priestman (Inglaterra - Canadá)

Pia Sundhage (Suécia - Brasil)

Martina Voss-Tecklenburg (Alemanha - Alemanha)

Sarina Wiegman (Holanda - Inglaterra e Holanda)

. Melhor treinador:

Carlo Ancelotti (Itália - Real Madrid)

Didier Deschamps (França - França)

Pep Guardiola (Espanha - Manchester City)

Walid Regragui (Marrocos - Wydad Casablanca e Marrocos)

Lionel Scaloni (Argentina - Argentina)

. Melhor goleira:

Ann-Katrin Berger (Alemanha - Chelsea)

Mary Earps (Inglaterra - Manchester United)

Christiane Endler (Chile - Lyon)

Merle Frohms (Alemanha - Eintracht Frankfurt e Wolfsburg)

Alyssa Naeher (Estados Unidos - Chicago Red Stars)

Sandra Paños (Espanha - FC Barcelona)

. Melhor goleiro:

Alisson Becker (Brasil - Liverpool)

Yassine Bounou (Marrocos - Sevilla)

Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid)

Ederson (Brasil - Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina - Aston Villa)

. Prêmio Puskas para o gol mais bonito:

Mario Balotelli (Itália) : Adana Demirspor - Göztepe Izmir (22 de maio de 2022)

Amandine Henry (França) : FC Barcelona - Lyon (21 de maio de 2022)

Théo Hernández (França) : AC Milan - Atalanta (15 de maio de 2022)

Alou Kuol (Austrália) : Iraque - Austrália Sub-21 (4 de junho de 2022)

Kylian Mbappé (França) : Argentina - França (18 de dezembro de 2022)

Francisco González Metilli (Argentina) : Central Córdoba - Rosario Central (1º de agosto de 2022)

Marcin Oleksy (Polônia) : Warta Poznan - Stal Rzeszów (6 de novembro de 2022)

Salma Paralluelo (Espanha) : FC Barcelona - Villarreal (2 de abril de 2022)

Dimitri Payet (França) : Olympique de Marselha - PAOK Salonica (7 de abril de 2022)

Richarlison (Brasil) : Brasil - Sérvia (24 de novembro de 2022)

Alessia Russo (Inglaterra) : Inglaterra - Suécia (26 de julho de 2022)

