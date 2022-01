Personal trainer é baleado por PM após briga em barraca de praia na RMF

Um personal trainer foi baleado por um policial militar quando estaria tentando impedir uma briga de mulheres em uma barraca de praia. O caso foi registrado na Praia de Barra Nova, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O agente de segurança responsável pelo disparo compareceu à Delegacia de Aquiraz e alegou que teria sofrido agressões. Um funcionário da barraca de praia também teria sido atingido.

De acordo com a nota da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o agente de segurança e a esposa estavam em uma barraca de praia quando começou uma discussão entre a companheira dele e outra mulher. O policial disse em depoimento que a discussão foi motivada por ciúmes e aconteceram ameaças.

Os seguranças do local interviram na situação. Segundo a versão do PM, um homem não identificado teria o agredido com um soco. O militar teria avisado para que ele parasse com as agressões, pois estava armado.

No entanto, as ameaças teriam continuado. Ele afirmou que atirou para que as agressões fossem cessadas. O personal trainer foi ferido na perna.

Conforme O POVO apurou, o tiro teria atingido a veia femural, e ele foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, onde continua internado.

O militar ainda afirmou que se retirou do local para resguardar sua integridade e pediu que as pessoas pedissem socorro. Ainda conforme o PM, ele não havia consumido bebidas alcoólicas. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado.

