Homem suspeito de participação em homicídio é preso em Cascavel

O crime ocorreu no Distrito de Tijucussu, em agosto do ano passado. Suspeito foi capturado no Centro do município

Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio foi preso na manhã dessa quinta-feira, 14, no município de Cascavel, a 64 km de Fortaleza. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o capturado era investigado por um crime cometido no dia 17 de agosto de 2020. Outras três pessoas envolvidas no crime já tinham sido presas na última segunda-feira, 11.

O homicídio ocorreu no Distrito de Tijucussu, pertencente a Cascavel. Conforme investigação, foi constatado que a vítima, um homem de 33 anos, foi morto durante um conflito entre grupos criminosos. Ele possuía antecedentes por lesão corporal, dano e associação criminosa.

O suspeito capturado nessa quinta-feira, 14, foi identificado como Romário Miranda Da Silva, de 32 anos. Ele é apontado como o último envolvido com o homicídio que faltava ser capturado. O homem foi localizado pelos agentes de segurança no Centro do município e conduzido para a Delegacia Metropolitana de Cascavel.

