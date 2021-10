Polícia cumpre mandados contra trio suspeito de homicídio em Cascavel

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) capturou uma mulher e cumpriu outros dois mandados de prisão preventiva. As ações ocorreram nesta segunda-feira, 11, no município de Cascavel, distante 64 km de Fortaleza. De acordo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), o trio era investigado por participar de um homicídio ocorrido no município.

A vítima seria uma homem de 33 anos, que teria antecedentes criminais por lesão corporal, dano e associação criminosa. O homem foi morto no dia 17 de agosto de 2020, durante um conflito entre grupos criminosos. As investigações ficaram a cargo da PC-CE, por intermédio da Delegacia Metropolitana de Cascavel.

A mulher capturada nesta segunda-feira, 11, foi identificada como Naelem da Silva Carneiro, de 18 anos. Ela foi encontrada na casa de terceiros, após o local ter sido cercado por policiais. De acordo com levantamentos, a suspeita respondeu, quando adolescente, a um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas

Os outros dois mandados de prisão fazem referência a Wallace Silva Fernandes, de 19 anos. Ele possui passagens por organização criminosa, receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Além de Jackson Batista de Castro, de 22 anos, companheiro de Naelem. Jackson possui antecedentes criminais por roubo. A dupla já tinham sido capturado e recolhidos ao sistema prisional, local em que as ordens judiciais foram cumpridas.





