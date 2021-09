Ônibus é roubado na Praia da Taíba e criminosos abandonam veículo

Um ônibus foi roubado na praia da Taíba e os criminosos abandonaram o veículo no bairro Parque Albano, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O veículo foi filmado por moradores que informavam que o transporte havia sido "sequestrado" e que os indivíduos o deixaram próximo a estação do Parque Albano. Não havia ninguém no veículo na hora em que foi levado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar realiza diligências sobre uma ocorrência de dano a um ônibus, que foi encontrado em Caucaia.

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) reforça que é imprescindível o registro de Boletim de Ocorrência (BO) seja realizado presencialmente, ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite, para dar continuidade às investigações', divulgou o órgão.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

