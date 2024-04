Bombeiros auxiliam famílias que ficaram ilhadas após chuvas no Ceará

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o transporte aéreo saiu de Sobral por volta das 15h40min de hoje e chegou em Irauçuba às 16 horas.

De acordo com CBMCE, as famílias ficaram ilhadas após as chuvas que atingiram a região terem inundado os açudes, que sangraram e deixaram as vias "sem condições de serem transitadas". Por conta disso, moradores ficaram sem comida e remédios. Alguns populares ainda se encontravam doentes.