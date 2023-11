Escola do Ceará ganha prêmio de melhor do mundo com ação em saúde mental

A EEMTI Joaquim Bastos Gonçalves, escola do município de Carnaubal , a 336 km de Fortaleza , foi nomeada a melhor instituição de ensino do mundo na categoria “Apoiando Vidas Saudáveis” . A premiação é realizada pela plataforma britânica T4 Education. O anúncio veio na manhã deste sábado, 4, e condecorou o projeto “Adote um aluno” , voltado para a saúde mental dos estudantes.

Foi nesse momento que o idealizador do projeto, o professor Guilherme Barroso, entrou em contato com profissionais de todo o Brasil e conseguiu acompanhamento psicológico gratuito para os estudantes da instituição.

“O município não tem tantas condições de ter muitos psicólogos, então eu criei o projeto ‘Adote um Estudante’. Entrei em contato com psicólogos do Brasil todo por meio de redes sociais, pedindo que aderissem ao nosso projeto. No início foi difícil, mas com o tempo a gente conseguiu um grande público de psicólogos”, conta o professor de educação física e diretor de turma.

A premiação: escola cearense disputa com colégios dos EUA e Reino Unido

Desde o ano passado, a T4 Education premia escolas de mais de 100 países em cinco categorias: Colaboração Comunitária, Ação Ambiental, Inovação, Superando a Adversidade e, a vencida pela escola cearense, Apoiando Vidas Saudáveis.

Ao todo, as escolas passam por três etapas de avaliação: a primeira, que seleciona 10 projetos entre unidades do mundo todo; a segunda, que decide os três finalistas; e a fase final, que decreta o vencedor. A unidade de ensino cearense disputou o título deste ano com escolas dos Estados Unidos e do País de Gales, no Reino Unido.

Para o diretor da instituição, Helton Sousa, os resultados obtidos ao longo dos 18 meses de projeto também são uma premiação para os envolvidos.