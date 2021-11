Do Cariri para o Brasil: jovem copywriter cria metodologia "Cliente de Ouro"

Natural do Cariri, Kellvyn Atary, 29, é um profissional copywriter, criador da metodologia "Cliente de Ouro" e especialista em vendas de serviços de alto valor. O jovem já projetou e implementou campanhas de produtos e serviços que fizeram mais sete dígitos de faturamento em sete dias, totalizando mais de nove milhões em vendas.

O jovem caririrense, que nasceu em um hospital de Juazeiro do Norte e morou em Caririaçu e em Barbalha a maior parte da vida, acabou conquistando reconhecimento por sua atuação em grandes campanhas pelo País como profissional copywriter e redator de textos publicitários. Recentemente, ganhou a premiação intitulada “Gênios da Atualidade”, da revista Caras, na categoria "Copywriter do Ano".

Kellvyn começou a atuar na área por volta de 2015, trabalhando em uma agência em Fortaleza, tendo a oportunidade de estar à frente de uma grande campanha publicitária no País e focando na área de treinamento para grandes influenciadores. Foi nesse momento que a sua carreira começou a despontar, segundo ele.

Ele explica que o fato de copywriter ser uma profissão pouco conhecida, assim como a falta de oportunidades no Cariri, foram fatores que tornaram o início da caminhada mais difícil, mas que também o impulsionaram a nunca desistir de seus sonhos.

O POVO - Após a conquista do prêmio e o reconhecimento adquirido por meio dele, a procura pelos seus serviços aumentou?

Kellvyn Atary - Aumentou muito, as pessoas estão mais atentas ao que é o copywriting [processo de produção de textos persuasivos para ações de marketing e vendas], e muitas estão querendo ingressar na carreira de copywriter ou a usar o copywriting nos seus negócios para vender mais. Então, o prêmio e o reconhecimento deram uma visibilidade muito grande para a área e para a carreira, e, com isso, acabou aumentando a procura, as pessoas estão mais familiarizadas e sedentas por saber mais.

OP - Para o Cariri, sua terra natal, você acredita que o prêmio do qual você foi ganhador traz alguma representatividade?

Kellvyn - Acredito que muita representatividade, ainda mais para que outras áreas, outras profissões e outros profissionais consigam ter mais reconhecimento, saindo de uma terra que já tem outras profissões que já são mais valorizadas. Então, faz com que as pessoas acreditem mais nos sonhos delas e que elas tenham referência de pessoas que deram certo por acreditar naquilo que elas desejavam. Acho que esse prêmio também deu para a região uma notoriedade e está levando o nome do Cariri para que o Brasil conheça e tenha uma visão de que, sim, tem bons profissionais e pessoas que saem da região e conseguem se tornar gênios ou mestres.

OP - Em que consiste a profissão de um copywriter?

Kellvyn - Um copywriter é o primeiro cliente de um negócio ou de uma marca. É a pessoa que compra aquela ideia ou aquele produto e começa a planejar a melhor estratégia de comunicação através das palavras, sejam escritas ou faladas, em anúncios, em páginas de vendas, sites, entrevistas ou até lives. Tudo que envolve a palavra falada ou escrita, o copywriter consegue planejar o que vai ser falado para ficar de uma forma mais atrativa, interessante, desejável e que faça com que as pessoas tomem a decisão de adquirir aquele produto ou determinada ação. Então, copywriter é o profissional que compra aquela ideia ou produto e consegue vendê-los de uma forma mais atraente para o Brasil ou, se for um negócio local, para uma região inteira.

OP - Como você descobriu que queria ser um copywriter? Você teve alguma inspiração que o motivou a escolher a área?

Kellvyn - Sim, na época que eu estava fazendo Faculdade de Tecnologia, um dos palestrantes de um certo evento trouxe um pouco da visão do que eles estavam fazendo através de lançamentos na internet e venda de treinamentos. Ele trouxe toda a visão e falou que "copy" era uma das áreas mais importantes de um negócio digital. Até então, eu já estava me formando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e, dentro do curso, a cadeira que mais me chamava atenção era Engenharia de Software, a qual tinha uma parte que era sobre documentação de software, que é onde você coleta os requisitos do cliente e transcreve com uma linguagem melhor para que o programador faça o trabalho de programação daquele sistema. Então, era já um pouco do que eu fazia como copywriter, onde eu conseguia entender quais eram os requisitos do comportamento humano e traduzir para uma linguagem para o programador. Isso é o mesmo que acontece com um copywriter, quando você analisa quais são os problemas, as dúvidas, as dificuldades, os sonhos, os desejos de um cliente, e consegue trazer para a empresa e para o dono uma estratégia para atingir aquele alvo. Então, um copywriter faz isso, e foi aí que me encantou.

OP - Desde que você se tornou um profissional copywriter, quais foram os seus principais desafios? Você diria que as dificuldades foram importantes para fazer você chegar onde chegou?

Kellvyn - Muitos desafios. O primeiro deles foi estar no Cariri, onde não existia ninguém para trocar ideia ou se inspirar. Então, já de início, as minhas inspirações foram através da internet mesmo. Quando eu mudei do Interior para a Capital, foi para encontrar essas pessoas e ter mais esse contato com a profissão. O segundo desafio foi não ter material em português. Como eu não entendia inglês, eu tinha que fazer um esforço muito grande para conseguir me educar e me informar sobre a área com pessoas que já estavam fazendo. Como o copywriting surgiu nos Estados Unidos, a maioria do material que existia era americano, por isso que hoje eu trago para as pessoas, através das redes sociais e de conteúdos na internet, essa forma mais lapidada, traduzida e até readaptada para a realidade nacional, porque nem tudo que está nos Estados Unidos funciona para o Brasil. Então, eu consigo trazer para o brasileiro uma linguagem mais descomplicada de como eles podem fazer sucesso na área. E, sim, as dificuldades foram importantes para me fazer chegar onde eu cheguei e até para me tornar referência em menos de sete anos, onde, com os meus esforços, eu consegui descobrir e desenvolver muito do que funciona mais para o Brasil do que outras pessoas conseguiram.

OP - Atualmente, você já tem seus próximos passos na carreira planejados?

Kellvyn - Sim, neste momento eu tenho me dedicado mais à função de professor do que de profissional copywriter, eu estou ensinando outras pessoas a darem os primeiros passos na carreira ou outros empresários a utilizarem o poder das palavras e do copywriting para gerar prosperidade em todos os níveis. Eu tenho feito eventos presenciais em São Paulo, além de treinamentos e mentorias online para grupos de empresários e até formações para novos copywriters. Assim, eu consigo ajudá-los a trilhar o caminho sem todas as dificuldades que eu passei, acelerando, assim, muito os seus resultados, a velocidade que eles crescem na carreira e escalando as vendas de seus negócios.

OP - Morando atualmente no bairro Alphaville, em São Paulo, você pensa em voltar algum dia para a sua cidade natal?

Kellvyn - Eu amo minha cidade natal e a minha região. A minha família inteira e grandes amigos estão por lá, mas eu acredito que se tornou um local para eu visitar e relembrar. A partir de agora, o movimento é cada vez mais expandir para outros lugares do Brasil e até para outros países. Então, a região de São Paulo, Sul do Brasil, é muito estratégica quando se fala de negócios e networking, onde eu consigo cumprir mais da minha missão estando aqui. Então, não penso em voltar por enquanto para a minha cidade natal, mas penso em trazer cada vez mais as pessoas da região do Cariri para as oportunidades que São Paulo e outras regiões do Brasil fornecem para aqueles que têm objetivos, sonhos e querem realizá-los, mas sem passar pelo sofrimento e dificuldades que eu passei.



*Copywriting é o processo de produção de textos persuasivos para ações de marketing e vendas, como o conteúdo de e-mails, sites, catálogos, anúncios e cartas de vendas, por exemplo. O profissional responsável pelo desenvolvimento do texto - também chamado de copy - é conhecido como copywriter.

