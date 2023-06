Homem investigado por estuprar mulher com deficiência é preso em Cariré

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira, 14, um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos investigado por estuprar uma mulher com deficiência, em Cariré, a 287,2 km de Fortaleza.

O caso aconteceu no dia 12 de maio e é investigado pela Delegacia Regional de Sobral, que identificou o autor do crime. Com isso, a delegacia representou pela sua prisão preventiva e a ordem judicial foi expedida pelo 5º Núcleo de Custódia e de Inquérito da Comarca de Sobral.

Nesta quarta-feira, o homem foi capturado na localidade de Campo Frio, na zona rural do município de Cariré, na microrregião de Sobral. Ele foi encaminhado à unidade policial e, após procedimentos, colocado à disposição da Justiça.

Além da prisão, policiais também apreenderam o celular do homem e cumpriram um mandado de busca e apreensão de objetos que, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), podem subsidiar novas investigações.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Whatsapp Delegacia Regional de sobral: (88) 3677-4711