Vento forte com chuva causa prejuízos em imóveis e atinge quadra de escola em Cariré

Forte ventania no município de Cariré, interior do Ceará, fez com que tetos de postos de combustíveis fossem ao chão na tarde dessa quarta-feira, 15. Além dos postos, casas e a quadra da Escola Municipal Marieta Cals foram afetadas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente do Município, Roberto Kelson Ferreira, várias casas tiveram telhas arrancadas e algumas tiveram os portões de suas garagens derrubados. O muro de um terreno também caiu.

Os danos maiores foram nas coberturas metálicas de posto de combustíveis e na quadra de esportes da escola citada anteriormente. Alguns prédios públicos municipais tiveram danos somente nos telhados.

O POVO entrou em contato com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para obter um parecer meteorológico sobre a ventania, mas ainda não obteve resposta.

