300 policiais cumprem mandado de busca coletivo em mais de mil residências no Edson Queiroz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 16, uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão coletivo em domicílios no Residencial Dona Yolanda Queiroz, no bairro Edson Queiroz., em Fortaleza. Denominada "Pente Fino", a operação está sendo realizada por 300 policiais civis, com o objetivo a vistoria de cerca de 1.100 domicílios no local.

Segundo a Polícia, a ação é resultado de investigações desenvolvidas pela corporação e busca localizar provas de crimes como ameaça e coação aos moradores da região, tráfico de drogas, posse de armas e organização criminosa. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) está atuando também no isolamento do perímetro de segurança da região.

Tags