Três pessoas são mortas a tiros em Caridade, no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo: Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para as ocorrências e realizou diligências nos locais / Crédito: FÁBIO LIMA

Três pessoas foram mortas a tiros no município de Caridade, a 98,82 quilômetros de Fortaleza. Os casos foram registrados em dois locais diferentes na região. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as ocorrências. Ainda não há informações se os crimes estão correlacionados. Na madrugada deste domingo, 5, um jovem de 19 anos foi morto a tiros em via pública na localidade de Campos Belos. Na noite de sábado, 4, um casal, ainda não identificado, foi encontrado em estado de putrefação e com lesões de disparo de arma de fogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em ambas as ocorrências, as equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local.