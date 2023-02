Noventa galinhas são salvas de ataque de abelhas em Caridade

Conforme o proprietário do local, as abelhas apareceram nas terras de repente

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado para resgatar galinhas de ataque de abelhas em Caridade. Os agentes da 6ª Companhia do 3º Batalhão foram chamados por volta do meio-dia do último sábado, 11, pelo canal de chamadas 193. A ocorrência foi registrada no distrito de Camarão II.

Segundo o 3º sargento Roosevelt Santos Carneiro, “ao chegar ao local a família já havia saído da casa e estava abrigada, porém o proprietário, que já havia sido ferroado, tentava salvar suas galinhas que estavam sob ataque das abelhas”, informou.

Para efetuar a operação, foi ateado fogo em um pneu velho para que a fumaça dispersasse as abelhas do local. Em paralelo, com o uso de equipamento de proteção individual (Epi) de apicultor, as noventa galinhas foram resgatadas com vida e levadas a um local seguro. Conforme o proprietário do local, as abelhas apareceram de repente, o que leva a crer que o enxame de abelhas estava de passagem pelo local.



