Campanha de vacinação para animais contra a febre aftosa acontece até 31 de maio

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará (CRMV-CE) anunciou que a campanha de vacinação contra a febre aftosa se estende até o dia 31 de maio. A atividade faz parte da primeira etapa do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa e tem como prioridade a etapa bovinos e búfalos de todas as idades. São esperados que sejam vacinados 2,7 milhões de animais em todo o Estado.

Para aderir a campanha, o produtor rural deve comprar a vacina em uma loja agropecuária inscrita no CRMV-CE e cadastrada na Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri). Após isso, deve solicitar, guardar a nota fiscal e submeter os animais à vacinação. "Uma vez que os tenham sido vacinados, deve encaminhar ao escritório da Adagri e órgãos parceiros a nota fiscal da compra da vacina e lista de animais vacinados, descriminando por sexo e faixa etária, para que possa ser feita a declaração da vacinação”, instrui Jarier Moreno, Tesoureiro do CRMV-CE e especialista na área.

A febre aftosa afeta enormemente o comércio interno e externo de animais e seus produtos. Devido ao alto poder de difusão do vírus e aos impactos econômicos provocados pela doença, os países estabelecem fortes barreiras à entrada de animais suscetíveis e seus produtos oriundos de regiões com ocorrência da doença. Sendo o maior exportador de carne bovina do mundo, a diminuição no número de exportações implicaria em relevantes impactos para a economia do Brasil.

