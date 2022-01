Cinco municípios cearenses recebem doação de 16 mil kg de alimentos

Os municípios cearenses de Jaicós, Frecheirinha, Itapajé, Santa Quitéria e Irauçuba, além de Junco do Seridó, da Paraíba, receberam, uma doação de mais de 16 mil kg de alimentos. A ação faz parte da “Gincana do Bem”, promovida pela empresa de revestimentos cerâmicos e porcelanatos Cerbras.

De acordo com a companhia, as cidades escolhidos foram as regiões próximas às jazidas que a empresa extrai sua matéria-prima, locais onde também realizam trabalhos de proteção ambiental.

“Sabemos que foi um ano muito difícil, por todos os fatores de uma realidade pandêmica que ainda enfrentamos. Por isso, foi ainda mais estimulante realizar nossa tradicional ação natalina sabendo que poderíamos colaborar com um fim de ano feliz e mais iluminado”, destaca Ticiana Mota, diretora da Cerbras.



Para a arrecadação, a empresa separou seus mais de mil colaboradores em sete equipes: Harmonia, União, Amor, Sonhos, Respeito, Gratidão e Generosidade, “palavras que representam o que desejamos para 2022'', explica a diretora.

"A Cerbras se responsabilizou pela distribuição entre os moradores com a ajuda dos líderes de cada comunidade. Eles nos informaram quantas famílias haviam na região e, a partir daí, fizemos a triagem dos alimentos para cada um, com uma lista para realizar a distribuição no dia da entrega, sendo duas cestas básicas por família", informou a diretoria.

As arrecadações da "Gincana do Bem" se encerraram no último dia 21 de dezembro e as doações foram feitas no dia 23. No ano passado, a Cerbras bateu o recorde de 12 toneladas em 2020, arrecadando quatro a mais e ultrapassando a marca de 16 mil quilos de alimentos.

Desde janeiro de 2021, a empresa já doou mais de sete toneladas de alimentos para instituições beneficentes, por meio do Projeto “Responsabilidade Corporativa”, destinando os alimentos para instituições como a Paróquia Menino Jesus, o Lar Três Irmãs, o Instituto Casa Sábios e a Associação de Assistência Social Casa de Nazaré.



