Fio de alta tensão cai em campo de futebol e fere quatro jovens no Ceará

Quatro atletas amadores ficaram feridos após choque da rede elétrica, em Capistrano / Crédito: Arquivo Pessoal

Um fio de alta tensão se rompeu e caiu sobre um campo de futebol, na noite dessa terça-feira, 13, em Carqueija, zona rural da cidade de Capistrano, a 110,0 km de Fortaleza. No momento do incidente ocorria um treino do Esporte Clube Carqueija, time de futebol amador da região, quatro atletas ficaram feridos. Segundo relatos de testemunhas, o fio de alta tensão se rompeu após uma bola atingir a estrutura, durante um treino da escolinha de futebol. Os fios teriam se tocado e gerado uma faísca, e logo depois causando o rompimento da fiação.

Após a separação do cabo elétrico, o fio teria encostado nas costas do atleta Luquinha, 14, e se enrolado na perna de Anderson, 20. Dois outros jovens, Fabrixwel, 16 e Wladmir, 29, ajudaram a socorrer o amigo, retirando o fio da perna do jogador. Em vídeo compartilhado nas redes sociais do clube, é possível ver a aflição dos atletas após o acontecido. Um dos jovens aparece sendo ajudado, apresentando sinais de desorientação. Os quatro atletas foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora de Nazaré, no centro da cidade. Dois deles, em caso mais leve, receberam alta ainda na noite desta terça-feira, 13, após cuidados.

Os outros dois jovens permaneceram em observação, realizando exames médicos, mas também receberam alta na madrugada desta quarta-feira, 14, confirmou o dono do campo, Reginaldo Alves. Fio de alta tensão passavam por cima do campo Reginaldo Alves disse ao O POVO que já entrou com processo junto à Enel para remoção ou deslocamento da fiação pelo menos três vezes. Um técnico da empresa chegou a fazer visita no local, informando que o serviço custaria mais de R$ 100 mil. Em 2024, no último pedido de deslocamento da rede elétrica, a Enel passou um e-mail cobrando um valor de mais de R$ 40 mil para realizar a obra. O local oferecia risco por conta da fiação.

Conforme a Resolução ANEEL N 1000/2021, fica sob responsabilidade do consumidor ou outros interessados, o custeio de obras pela Distribuidora. Os proprietários não conseguiram arcar com os altos custos da obra, e com isso a fiação permaneceu passando em cima do campo. O que diz a Enel A Enel disse em nota que a fiação já estava no local antes da construção do empreendimento, e que a remoção não foi realizada por não haver a conclusão do procedimento por parte do cliente.