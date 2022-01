Suspeitos de integrar organização criminosa são presos em flagrante em Capistrano

Cinco suspeitos de integrar uma organização criminosa foram presos pela Polícia Militar em Capistrano, a 100 quilômetros de Fortaleza, neste domingo, 30. Segundo a PM, o grupo é suspeito de ter cometido vários crimes na cidade. Eles foram localizados em uma casa no bairro Conjunto Planalto, após denúncia anônima.

Equipes do Batalhão de Policiamento de Interior e do Comando de Policiamento de Choque (Bepi/ Cpchoque) foram até o endereço indicado na denúncia por volta das 6 horas. Os homens, que estavam sentados na calçada da residência, tentaram fugir do local ao ver a aproximação da viatura. Na fuga, um deles deixou uma arma de fogo cair no chão.

Os suspeitos foram alcançados e rendidos após alguns minutos de perseguição. Com eles, os agentes encontraram outro revólver, uma espingarda, um simulacro de pistola e diversas munições. Após questionamentos dos policiais sobre a participação de mais pessoas na quadrilha, o grupo indicou um quinto suspeito, que também foi preso, no bairro Lagoinha. No momento da abordagem, ele estava armado com revólver e portava 15 porções de cocaína, três de crack e uma balança de precisão.

Os cinco suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Baturité, junto com o material apreendido. Eles foram autuados em flagrante e vão responder por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas.

