Canindé: ônibus de viagem pega fogo e tem perda total

Segundo relatos, passageiros sentiram cheiro forte de combustível desde o início da viagem, mas motorista só parou após início do fogo
Atualizado às Autor Bemfica de Oliva
Bemfica de Oliva Repórter
Um ônibus da empresa Viação Princesa pegou fogo na CE-257, na altura do município de Canindé, a 107 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 31. O veículo teve perda total.

Segundo relato recebido por O POVO, os passageiros sentiram um cheiro forte de combustível logo após o início da viagem, que partiu de Canindé. O motorista, no entanto, só teria parado após o começo das chamas.

Devido à demora na parada, houve tumulto na descida, e pessoas chegaram a cair no chão durante o desembarque. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram passageiros tentando retirar os pertences do bagageiro, enquanto a parte traseira do veículo já estava tomada pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e atuou no combate às chamas. No entanto, mesmo após controlar o fogo, restou apenas a carroceria do ônibus.

O POVO contatou a Viação Princesa solicitando informações sobre o ocorrido, dados de idade e fabricação do veículo, e questionando se foi prestada assistência aos passageiros. A empresa não respondeu até o fechamento desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também foi procurada e informou que o caso estava sob responsabilidade do CBMCE, mas a corporação não retornou o e-mail. O espaço segue aberto para manifestação.

