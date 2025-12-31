Canindé: ônibus de viagem pega fogo e tem perda total

Canindé: ônibus de viagem pega fogo e tem perda totalSegundo relatos, passageiros sentiram cheiro forte de combustível desde o início da viagem, mas motorista só parou após início do fogo
Um ônibus da empresa Viação Princesa pegou fogo na CE-257, na altura do município de Canindé, a 107 km de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 31. O veículo teve perda total.
Segundo relato recebido por O POVO, os passageiros sentiram um cheiro forte de combustível logo após o início da viagem, que partiu de Canindé. O motorista, no entanto, só teria parado após o começo das chamas.
Devido à demora na parada, houve tumulto na descida, e pessoas chegaram a cair no chão durante o desembarque. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram passageiros tentando retirar os pertences do bagageiro, enquanto a parte traseira do veículo já estava tomada pelas chamas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e atuou no combate às chamas. No entanto, mesmo após controlar o fogo, restou apenas a carroceria do ônibus.
O POVO contatou a Viação Princesa solicitando informações sobre o ocorrido, dados de idade e fabricação do veículo, e questionando se foi prestada assistência aos passageiros. A empresa não respondeu até o fechamento desta matéria.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) também foi procurada e informou que o caso estava sob responsabilidade do CBMCE, mas a corporação não retornou o e-mail. O espaço segue aberto para manifestação.