Pelo menos 250 mil fiéis participam de Coroação de Nossa Senhora em Canindé

As festividades acontecem ate dia 31 de maio na igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores

Fiéis encheram a Praça do Romeiro, em Canindé, localizado a 121,3 km de Fortaleza, na noite deste sábado, 25, para acompanhar a Coroação de Nossa Senhora. O tradicional evento é realizado pela Paróquia Santuário de São Francisco das Chagas e recebeu pelo menos 250 mil pessoas.

De acordo com a tradição católica, o coroamento de Maria como soberana dos céus e da terra, acontece sempre no último sábado do mês de maio.

As festividades, com celebrações em louvor à Virgem Maria, começaram no dia 1º de maio e seguem até o dia 31, na Matriz de Nossa Senhora das Dores.