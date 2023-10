Duas pessoas são sequestradas em Canindé e suspeito é baleado pela Polícia

Um homem não identificado foi morto durante troca de tiros com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O suspeito teria participado do sequestro de duas pessoas em Canindé, a 121,3 quilômetros de Fortaleza.

O homem assumiu o controle de carro conduzido por uma das vítimas e foi perseguido pelos agentes de segurança. Caso aconteceu nessa sexta-feira, 20.