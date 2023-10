Exonerado, tenente-coronel será transferido ao CE após furto de armamento

Ao Metrópoles, o Exército informou que, diariamente, militares responsáveis pela fiscalização do arsenal conferem o cadeado e o lacre do espaço. No entanto, na ocasião, não é realizada a contagem das armas.

Um tenente-coronel responsável pelo Arsenal de Guerra de São Paulo, identificado como Rivelino Barata de Sousa Batista, foi exonerado do cargo nessa sexta-feira, 20, após um furto de 21 armas do Exército. Ele deve ser transferido da capital paulista para Fortaleza, no Ceará. As informações são do portal Metrópoles.

Conforme as regras da corporação, nenhuma arma pode ser retirada da Reserva de Armamento ou sair do quartel sem autorização. A última movimentação no local foi registrada no início de setembro, no dia 5. Na data, as armas foram retiradas por militares para utilizá-las em exercícios de instrução de soldados e foram devolvidas no dia seguinte.

Após o furto, apesar de não haver indícios da participação de Rivelino, uma das medidas aplicadas ao militar foi a exoneração da função que exercia. Além disso, ele será transferido, de forma involuntária, para Fortaleza (CE). O ato administrativo já foi oficializado pelo comandante do Exército, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

O POVO eviou email ao Exército Brasileiro neste sábado, 21. Uma manesagem via WhatsApp foi enviada à comunicação do Comando da 10ª Região Militar, que abrange a área dos estados do Ceará e do Piau, às 8h13min, para saber se o tenente-coronel já teria chegado ao Ceará. A matéria será atualizada quando as demandas forem respondidas.



ERRAMOS: Diferentemente do que foi publicado na primeira versão da matéria, não há indícios de que o tenente-coronel Rivelino Batista estaria envolvido no furto do armamento.

Atualizada às 11h25min