Motorromaria de Fortaleza a Canindé: veja bloqueios no trânsito

Motociclistas realizarão trajeto de 110 km e trechos das rodovias contarão com operação da PRF

Esta será a 37ª edição da Motorromaria de Canindé e a segunda a ser realizada após a pandemia. No evento, os devotos de São Francisco se reúnem em Fortaleza e seguem em comboio até o município de Canindé , com o objetivo de pagar promessas e fazer celebrações.

O tradicional evento da Motorromaria de Canindé será realizado no próximo domingo, 17, e deverá reunir motociclistas e fiéis de diferentes regiões do Ceará. Devido ao fluxo de pessoas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará uma operação em trechos das rodovias que serão bloqueados.

O trajeto de 110 quilômetros feito pela BR-222 e BR-020 contará com o apoio da PRF, que intensificará as fiscalizações e fará bloqueios e desvios temporários para a passagem dos fiéis.



BR-222 (avenida Mister Hull - Km 1 até o entroncamento com a BR-020): serão realizados fechamentos apenas no sentido Fortaleza-Canindé (mesma mão do fluxo da motorromaria). Não haverá bloqueio na pista sentido Canindé-Fortaleza por ser um trecho de pista dupla.



BR-020: os bloqueios serão realizados no sentido Canindé - Fortaleza, nos seguintes pontos: trevo de Maranguape, km 358; no acesso a Campos Belos, km 348; acesso a Paramoti, km 335; no acesso a Caridade, km 326 e no acesso a Canindé, km 308.



De acordo com a PRF, os trechos serão fechados apenas durante a passagem do comboio e serão imediatamente liberados. A organização ainda acrescenta orientações aos participantes do evento:



Atenda às ordens dos policiais que estarão fazendo a escolta.

Respeite as regras de trânsito, evitando ultrapassagens perigosas e o consumo de álcool antes e durante a viagem

Certifique-se de usar o capacete de segurança corretamente, fixando-o de forma adequada.

Mantenha uma distância segura do veículo à frente e esteja atento às condições da pista.

Faça revisões na sua motocicleta antes de participar da motorromaria, garantindo que ela esteja em perfeito estado de funcionamento



O ponto de encontro dos motociclistas será na avenida Mister Hull, em frente ao Colégio da Polícia Militar, às 8 horas, e a chegada no destino final está prevista para ocorrer às 10h30min.



Os organizadores realizam arrecadações a partir da venda das camisas do evento, que podem ser adquiridas na loja J R Motos, no bairro Conjunto Ceará, ou Lojas Maia, na Messejana.