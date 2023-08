Praça de igreja em Canindé é usada como sala de cinema para moradores

Moradores de Canindé tiveram a oportunidade de participarem da 5ª edição do projeto Cineminha, realizado pela 6ªCia/3°BBM do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na última quarta-feira, 23, no pátio da Igreja de São Pedro. Os participantes, que assistiram ao filme “Coração de Fogo”, tiveram acesso a pipoca, refrigerante e algodão doce.

Segundo a corporação, o objetivo do programa é ocupar espaços públicos e aproximar os moradores dos agentes. Estimativas dos bombeiros apontam que cerca de 120 pessoas participaram da ação desta quarta-feira. Desde o estabelecimento do projeto Cineminha, em 2019, aproximadamente 900 pessoas já foram beneficiadas — devido ao advento da pandemia, os anos de 2020 e 2021 não receberam nenhuma edição do projeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vivendo em Canindé, a agricultora Rejania Ferreira, de 49 anos, nunca teve a oportunidade de ir a uma sala de cinema — o município mais próximo com sessões disponíveis é Quixadá, distante 99,4 quilômetros da sua cidade.